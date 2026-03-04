Persija Jakarta Vs Borneo FC Berakhir Seri, Mauricio Souza Soroti Hal Ini

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Duel Persija Vs Borneo FC di Jakarta International Stadium, Selasa (3/3) malam, berakhir seri.

Kemenangan tuan rumah yang sudah di depan mata digagalkan Ikhsan Zikrak lewat golnya di masa injury time yang memaksa pertandingan berakhir dengan skor 2-2.

Pelatih Persija Mauricio Souza tidak menutupi kekecewaannya setelah timnya kehilangan dua poin di kandang.

Juru taktik asal Brasil itu menilai Rizky Ridho dan kolega seharusnya mampu membawa Macan Kemayoran menaklukkan Pesut Etam.

"Saya rasa kami seharusnya bisa menang sejak babak pertama. Kami memiliki setidaknya empat peluang emas untuk mencetak gol di babak pertama," ujar Mauricio Souza dilansir dalam resmi Persija, Rabu (4/3).

Dia menilai seharusnya timnya tidak menyia-nyiakan begitu banyak peluang dalam duel kontra Borneo FC tadi malam.

Mauricio juga menyoroti perubahan sikap bermain anak asuhnya setelah berhasil mencetak gol di babak kedua.

Menurut Mauricio, Persija kehilangan identitas permainan dan justru memberi ruang bagi lawan untuk berkembang.