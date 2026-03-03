JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Live Streaming Persija Vs Borneo FC: Macan Kemayoran Memburu Kemenangan ke-4 Beruntun

Live Streaming Persija Vs Borneo FC: Macan Kemayoran Memburu Kemenangan ke-4 Beruntun

Selasa, 03 Maret 2026 – 09:39 WIB
Live Streaming Persija Vs Borneo FC: Macan Kemayoran Memburu Kemenangan ke-4 Beruntun - JPNN.com Kaltim
Pemain Borneo FC saat menjajal lapangan Jakarta International Stadium, Senin (2/3). Foto: borneofc.id

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta memburu kemenangan keempat beruntun di Super League 2025/26.

Pada pekan ke-24, tim berjuluk Macan Kemayoran akan menjamu Borneo FC di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (3/3) malam ini.

Kick-off mulai pukul 20.30 WIB atau 21.30 waktu Samarinda, kamu bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19355-bri-super-league?schedule_id=4937706.

Baca Juga:

Tiga kemenangan beruntun menjadi modal berharga bagi Persija Jakarta.

Laga kontra Borneo FC menjadi momentum bagi Macan Kemayoran untuk membidik kemenangan keempat secara berturut-turut.

Sebelumnya, Persija sukses mengamankan poin penuh saat menghadapi Bali United (1-0), PSM Makassar (2-1), dan Malut United (3-2).

Baca Juga:

Pelatih Persija Mauricio Souza memastikan berada dalam kondisi optimal jelang laga penting tersebut.

Kemenangan atas Malut United di laga tandang sebelumnya disebut menambah suntikan moral menjelang duel penting melawan Borneo FC.

Ini link live streaming Persija vs Borneo FC yang akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), malam ini
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Persija vs Borneo FC Persija Jakarta Borneo FC Macan Kemayoran Super League Pesut Etam Mauricio Souza

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU