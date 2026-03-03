Live Streaming Persija Vs Borneo FC: Macan Kemayoran Memburu Kemenangan ke-4 Beruntun

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta memburu kemenangan keempat beruntun di Super League 2025/26.

Pada pekan ke-24, tim berjuluk Macan Kemayoran akan menjamu Borneo FC di Jakarta International Stadium (JIS), Selasa (3/3) malam ini.

Kick-off mulai pukul 20.30 WIB atau 21.30 waktu Samarinda, kamu bisa menyaksikannya juga via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19355-bri-super-league?schedule_id=4937706.

Tiga kemenangan beruntun menjadi modal berharga bagi Persija Jakarta.

Laga kontra Borneo FC menjadi momentum bagi Macan Kemayoran untuk membidik kemenangan keempat secara berturut-turut.

Sebelumnya, Persija sukses mengamankan poin penuh saat menghadapi Bali United (1-0), PSM Makassar (2-1), dan Malut United (3-2).

Pelatih Persija Mauricio Souza memastikan berada dalam kondisi optimal jelang laga penting tersebut.

Kemenangan atas Malut United di laga tandang sebelumnya disebut menambah suntikan moral menjelang duel penting melawan Borneo FC.