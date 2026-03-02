JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Kaltim Gagal Jadi Tuan Rumah Piala AFF U-17 2026, Ternyata Ini Penyebabnya

Kaltim Gagal Jadi Tuan Rumah Piala AFF U-17 2026, Ternyata Ini Penyebabnya

Senin, 02 Maret 2026 – 10:21 WIB
Kaltim Gagal Jadi Tuan Rumah Piala AFF U-17 2026, Ternyata Ini Penyebabnya - JPNN.com Kaltim
Penampakan Stadion Segiri, Samarinda, di malam hari. Ilustrasi. Foto: borneofc.id

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengungkapkan penyebab Kaltim gagal menjadi tuan rumah Piala AFF U17 2026.

Dia menyampaikan keputusan PSSI resmi menetapkan Jawa Timur sebagai turan rumah ajang yang akan berlangsung pada akhir April mendatang lantaran fasilitas stadion di Kaltim yang belum siap.

Mantan Ketua KNPI Kaltim itu mengatakan fasilitas khususnya di Stadion Segiri Samarinda saat ini belum memenuhi standar internasional yang ditetapkan Federasi Sepak Bola Asia (AFC) dan Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF).

Baca Juga:

"Masalah utama ada pada pencahayaan. Khusus di Stadion Segiri, daya lampu stadion hanya sekitar 900 lux, sementara standar minimum untuk pertandingan internasional AFF adalah 1.200 lux," ungkap Yunus Nusi, dikutip Senin (2/3).

Menurut Yunus Nusi, proses peningkatan kapasitas lampu tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara PSSI dikejar jadwal ketat untuk memberikan kepastian lokasi kepada AFC.

Mengingat ajang ini digelar akhir April 2026, proses pengundian (drawing) grup akan segera dilakukan pada 6 Maret mendatang.

Baca Juga:

Meski batal menggelar Piala AFF U17, Yunus menegaskan kesempatan Kaltim untuk menjadi tuan rumah laga internasional belum tertutup sepenuhnya.

Wilayah ini diproyeksikan untuk menggelar ajang lain, seperti Kualifikasi Piala AFC, laga uji coba Timnas U19 pada September mendatang, serta turnamen persahabatan Piala Kemerdekaan.

Kaltim gagal menjadi tuan rumah Piala AFF U-17 2026, Sekjen PSSI Yunus Nusi ungkap penyebabnya
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Piala AFF U-17 Kaltim Stadion Segiri PSSI Yunus Nusi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU