Kaltim Gagal Jadi Tuan Rumah Piala AFF U-17 2026, Ternyata Ini Penyebabnya

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengungkapkan penyebab Kaltim gagal menjadi tuan rumah Piala AFF U17 2026.

Dia menyampaikan keputusan PSSI resmi menetapkan Jawa Timur sebagai turan rumah ajang yang akan berlangsung pada akhir April mendatang lantaran fasilitas stadion di Kaltim yang belum siap.

Mantan Ketua KNPI Kaltim itu mengatakan fasilitas khususnya di Stadion Segiri Samarinda saat ini belum memenuhi standar internasional yang ditetapkan Federasi Sepak Bola Asia (AFC) dan Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF).

"Masalah utama ada pada pencahayaan. Khusus di Stadion Segiri, daya lampu stadion hanya sekitar 900 lux, sementara standar minimum untuk pertandingan internasional AFF adalah 1.200 lux," ungkap Yunus Nusi, dikutip Senin (2/3).

Menurut Yunus Nusi, proses peningkatan kapasitas lampu tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara PSSI dikejar jadwal ketat untuk memberikan kepastian lokasi kepada AFC.

Mengingat ajang ini digelar akhir April 2026, proses pengundian (drawing) grup akan segera dilakukan pada 6 Maret mendatang.

Meski batal menggelar Piala AFF U17, Yunus menegaskan kesempatan Kaltim untuk menjadi tuan rumah laga internasional belum tertutup sepenuhnya.

Wilayah ini diproyeksikan untuk menggelar ajang lain, seperti Kualifikasi Piala AFC, laga uji coba Timnas U19 pada September mendatang, serta turnamen persahabatan Piala Kemerdekaan.