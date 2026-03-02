Klasemen Terbaru Championship: Persiba Balikpapan Seri Lagi, Belum Aman dari Degradasi

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persiba Balikpapan kembali meraih hasil seri.

Terbaru, hasil imbang diperoleh skuad Beruang Madu saat menjamu PSIS Semarang di Stadion Batakan, Minggu (1/3) malam.

Dua pertandingan sebelumnya, Persiba Balikpapan juga meraih hasil seri, yakni skor 0-0 saat menjamu Persiku Kudus, dan skor 1-1 saat melakoni laga away melawan Persipal FC.

Dari tiga laga yang telah dilakoni di putaran ketiga atau total 21 kali main selama kompetisi Championship musim ini, Persiba Balikpapan masih tertahan di peringkat 8 klasemen Grup 2 atau Grup Timur dengan 17 poin.

Hanya selisih satu poin dengan PSIS Semarang yang masih berada di zona play off degradasi.

Persiba Balikpapan harus berjuang keras lagi di enam laga tersisa untuk memastikan aman dari degradasi.

Dua laga di antaranya digelar di kandang, yakni kontra Persipura Jayapura pada 4 April 2026, dan PSS Sleman pada 26 April.

Tiga laga away tersisa lainnya, yakni Persela (28 Maret), Kendal Tornado (12 April), Barito Putera (18 April), dan Deltras FC (2 Mei). (mar1/jpnn)