JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Klasemen Terbaru Championship: Persiba Balikpapan Seri Lagi, Belum Aman dari Degradasi

Klasemen Terbaru Championship: Persiba Balikpapan Seri Lagi, Belum Aman dari Degradasi

Senin, 02 Maret 2026 – 07:34 WIB
Klasemen Terbaru Championship: Persiba Balikpapan Seri Lagi, Belum Aman dari Degradasi - JPNN.com Kaltim
Striker Persiba Balikpapan Takumu Nishihara (tengah) saat melewati hadangan dua pemain PSIS Semarang dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Batakan, Minggu (1/3) malam. Foto: persibabpp

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persiba Balikpapan kembali meraih hasil seri.

Terbaru, hasil imbang diperoleh skuad Beruang Madu saat menjamu PSIS Semarang di Stadion Batakan, Minggu (1/3) malam.

Dua pertandingan sebelumnya, Persiba Balikpapan juga meraih hasil seri, yakni skor 0-0 saat menjamu Persiku Kudus, dan skor 1-1 saat melakoni laga away melawan Persipal FC.

Baca Juga:

Dari tiga laga yang telah dilakoni di putaran ketiga atau total 21 kali main selama kompetisi Championship musim ini, Persiba Balikpapan masih tertahan di peringkat 8 klasemen Grup 2 atau Grup Timur dengan 17 poin.

Hanya selisih satu poin dengan PSIS Semarang yang masih berada di zona play off degradasi.

Persiba Balikpapan harus berjuang keras lagi di enam laga tersisa untuk memastikan aman dari degradasi.

Baca Juga:

Dua laga di antaranya digelar di kandang, yakni kontra Persipura Jayapura pada 4 April 2026, dan PSS Sleman pada 26 April.

Tiga laga away tersisa lainnya, yakni Persela (28 Maret), Kendal Tornado (12 April), Barito Putera (18 April), dan Deltras FC (2 Mei). (mar1/jpnn)

Persiba Balikpapan belum aman dari degradasi setelah kembali meraih hasil seri saat menjamu PSIS Semarang, Minggu (1/3) malam
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Persiba Balikpapan Persiba PSIS Semarang Stadion Batakan Championship zona degradasi Klasemen Championship

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU