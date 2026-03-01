PSIS Semarang Bakal Dapat Bonus Jika Kalahkan Persiba Balikpapan Malam Ini, Berapa?

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Presiden PSIS Semarang Datu Nova Fatmawati memastikan sudah menyiapkan bonus khusus jika timnya mampu mengalahkan Persiba Balikpapan.

Duel Persiba Balikpapan Vs PSIS Semarang akan digelar di Stadion Batakan malam ini, Minggu (1/3).

Asisten manajer PSIS Moch Reza Handhika menegaskan manajemen berkomitmen untuk menyiapkan bonus spesial untuk para pemain, pelatih, dan ofisial PSIS jika mampu meraih kemenangan di Balikpapan saat melawan Persiba Balikpapan malam ini.

"Semoga dengan tambahan motivasi dan suntikan semangat ini pemain PSIS dapat bermain spartan dan bawa pulang tiga poin dari Balikpapan nantinya,” ujar Reza Handhika dilansir Ileague, Minggu (1/3).

PSIS Semarang sendiri tengah dalam motivasi yang tinggi usai mencatat kemenangan di laga pekan ke-20.

Laskar Mahesa Jenar baru saja berhasil revans atas Deltras FC di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Minggu (22/2) lalu dengan skor tipis 1-0.

Baca Juga: Komentar Andhika Mulia Soal Kemenangan Persipal Digagalkan Gol Telat Persiba Balikpapan

Gol semata wayang skuad Mahesa Jenar diciptakan oleh striker asal Brasil, Rafinha lewat titik penalti di menit ke-27.

Kemenangan ini menuntaskan misi revans atas dua kekalahan dari lawan yang sama di putaran pertama dan kedua.