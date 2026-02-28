JPNN.com

Sabtu, 28 Februari 2026 – 06:49 WIB
Jadwal Pekan ke-24 Super League: Ada Big Match Persija Jakarta Vs Borneo FC - JPNN.com Kaltim
Penampilan pemain Borneo FC asal Jepang Kei Hirose (kiri) dalam laga melawan Arema FC di Stadion Segiri, Samarinda, Kamis (26/2) malam. Foto: borneofc.id

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Super League 2025/26 memasuki pekan ke-24.

Dari sembilan laga di pekan ini, dua di antaranya bisa disebut big match atau laga besar, seperti tuan rumah Persebaya Surabaya kontra Persib Bandung hingga Persija Jakarta versus Borneo FC.

Dilansir dari Ileague, pertandingan Persebaya Surabaya menjamu Persib Bandung dijadwalkan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (2/3) pukul 20.30 WIB.

Persebaya Surabaya memiliki modal positif jelang pertandingan ini ,karena pada pekan sebelumnya berhasil mengemas kemenangan 1-0 ketika menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo.

Kemenangan dibidik Persebaya yang kini tengah berusaha untuk mendekati posisi empat besar klasemen sementara Super League.

Di sisi lain, Persib datang ke Kota Pahlawan dengan misi melanjutkan tren kemenangan, karena berhasil menyapu bersih enam pertandingan terakhir mereka dengan kemenangan.

Selain itu, Persib Bandung juga memerlukan tiga poin demi bisa mempertahankan posisi mereka di peringkat pertama klasemen sementara Super League.

Selanjutnya, ada pertandingan papan atas yang mempertemukan posisi kedua Persija Jakarta menjamu peringkat ketiga Borneo FC di Stadion JIS, Jakarta, Selasa (3/3) pukul 20.30 WIB.

Berikut jadwal lengkap pekan ke-24 Super League, ada big match Persija Jakarta vs Borneo FC di Stadion JIS, Selasa (3/3) malam
