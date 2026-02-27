Jadwal Pekan ke-21 Championship, Ada Persiba Balikpapan Vs PSIS Semarang pada Minggu Malam

JPNN.com

Jumat, 27 Februari 2026 – 06:14 WIB
Pemain Persiba Balikpapan terus mengikuti latihan sebagai persiapan menghadapi laga kontra PSIS Semarang di Stadion Batakan pada Minggu (1/3) malam. Foto: persibabpp

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Laga pekan ke-21 Championship 2025/26 akan dimulai hari ini, Jumat (27/2).

Laga pekan ke-21 ini menjadi penutup sebelum memasuki jeda kompetisi selama sekitar empat pekan ke depan.

Sementara itu, laga pekan ke-22 dimulai pada 27 Maret mendatang.

Masih dalam momen Ramadan, seluruh pertandingan digelar pada malam hari, tepatnya pukul 20.30 WIB atau 21.30 WITA.

Dilansir dari Ileague, sebagai pembuka, malam ini ada laga dari Grup 2 atau Grup Timur antara Persipal FC melawan Persiku Kudus di Stadion Sriwedari, Solo.

Ini menjadi laga kedua Persipal FC berstatus sebagai musafir di Kota Solo selama Ramadan.

Sebelumnya, Persipal FC menjamu Persiba Balikpapan dengan laga berakhir 1-1.

Pertandingan nanti juga menjadi ujian berikutnya bagi Persipal FC untuk dapat mencatat kemenangan perdananya yang tak kunjung bisa dipetik pada musim ini.

