Komentar Andhika Mulia Soal Kemenangan Persipal Digagalkan Gol Telat Persiba Balikpapan

Rabu, 25 Februari 2026 – 06:22 WIB
Persipal FC harus menerima kenyataan pahit setelah kemenangan di depan mata atas Persiba Balikpapan buyar. Tim berjuluk Laskar Tadulako ditahan imbang Beruang Madu saat bermain di Stadion Sriwedari, Solo, Senin (23/2) malam. Foto: Diambil dari Ileague

kaltim.jpnn.com, SOLO - Persipal FC harus menerima kenyataan pahit setelah kemenangan di depan mata atas Persiba Balikpapan buyar.

Bermain di Stadion Sriwedari, Solo, Senin (23/2) malam, tim berjuluk Laskar Tadulako ditahan imbang 1-1 oleh klub kebanggaan masyarakat Samarinda itu.

Gol Fahad Abdullah pada awal babak kedua sempat membawa Persipal unggul.

Namun, harapan Persipal FC bisa meraih kemenangan perdana di kompetisi musim ini yang sudah ada di depan mata hancur saat Takumu Nishihara mencetak gol penyeimbang di masa injury time.

Dramatisnya, gol tersebut dihasilkan dari bola mentah setelah kiper Persipal FC Rajiv Abizal menggagalkan penalti Takumu Nishihara di menit 90+5.

Hasil ini membuat Persipal FC lagi-lagi gagal untuk pecah telur.

Dari 20 laga yang sudah dijalani, Laskar Tadulako hanya mampu mencatat tujuh kali imbang dan 13 kali kalah alias belum pernah menang.

Dampaknya, Persipal FC masih ada di dasar klasemen alias peringkat ke-10 di Grup 2 atau Grup Timur yang berarti ada di zona degradasi.

