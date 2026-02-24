Klasemen Championship: Imbang Lawan Persipal, Persiba Balikpapan Masih Belum Aman

JPNN.com

Selasa, 24 Februari 2026 – 10:30 WIB
Persiba Balikpapan masih harus berjuang keras untuk memastikan tidak terdegradasi di Championship musim depan. Foto: persibabpp

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persiba Balikpapan masih harus berjuang keras untuk memastikan posisinya tetap aman di Championship musim depan.

Ini setelah skuad Beruang Madu hanya bermain imbang dengan skor 1-1 lawan Persipal FC di Stadion Sriwedari, Solo, Senin (23/2).

Hasil tersebut membuat Persiba Balikpapan masih tertahan di peringkat ke-8 di Grup 2 atau Grup Timur Championship 2025/26.

Tim besutan Leonard Tupamahu itu hanya terpaut satu poin dengan PSIS Semarang yang sekarang berada di zona playoff degradasi.

Menariknya, kedua tim tersebut akan bertemu di Stadion Batakan pada Minggu, 1 Maret 2026.

Hasil duel tersebut akan menentukan apakah Persiba Balikpapan bisa menjauh dari kejaran PSIS Semarang atau justru bertukar posisi dengan masuk ke zona playoff degradasi. (mar1/jpnn)

Berikut Klasemen Terbaru Grup 2 Championship 2026

Jadwal Pertandingan Grup 2 Championship 2026

Jumat, 27 Februari 2026, Kickoff pukul 20.30 WIB

