Klasemen Championship: Imbang Lawan Persipal, Persiba Balikpapan Masih Belum Aman
kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persiba Balikpapan masih harus berjuang keras untuk memastikan posisinya tetap aman di Championship musim depan.
Ini setelah skuad Beruang Madu hanya bermain imbang dengan skor 1-1 lawan Persipal FC di Stadion Sriwedari, Solo, Senin (23/2).
Hasil tersebut membuat Persiba Balikpapan masih tertahan di peringkat ke-8 di Grup 2 atau Grup Timur Championship 2025/26.
Tim besutan Leonard Tupamahu itu hanya terpaut satu poin dengan PSIS Semarang yang sekarang berada di zona playoff degradasi.
Menariknya, kedua tim tersebut akan bertemu di Stadion Batakan pada Minggu, 1 Maret 2026.
Hasil duel tersebut akan menentukan apakah Persiba Balikpapan bisa menjauh dari kejaran PSIS Semarang atau justru bertukar posisi dengan masuk ke zona playoff degradasi. (mar1/jpnn)
Berikut Klasemen Terbaru Grup 2 Championship 2026
Jadwal Pertandingan Grup 2 Championship 2026
Jumat, 27 Februari 2026, Kickoff pukul 20.30 WIB
Berikut klasemen Championship 2025/26 setelah duel Persipal FC Vs Persiba Balikpapan berakhir imbang dengan skor 1-1
