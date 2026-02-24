Usai Kalahkan Borneo FC, Jan Olde Riekerink Alihkan Fokus ke Laga Derbi Tangerang

kaltim.jpnn.com, TANGERANG - Kemenangan yang diraih Dewa United saat menjamu Borneo FC di Stadion Indomilk Arena, Tangerang pada Minggu (22/2) malam membuat pemain Banten Warrior termotivasi.

Menang 2-1 dari skuad Pesut Etam membuat Dewa United mencatatkan kemenangan beruntun setelah sebelumnya tim besutan Jan Olde Riekerink berhasil menaklukkan PSM Makassar di laga away dengan dua gol tanpa balas.

Usai menggalahkan Borneo FC, pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink langsung mengalihkan fokus ke laga bertajuk derbi Tangerang.

Duel Persita Tangerang Vs Dewa United akan digelar di Stadion Indomilk Arena pada 26 Februari 2026.

Menurut Jan Olde, Derbi Tangerang bukan sesuatu yang mudah bagi timnya namun kemenangan secara beruntun jadi modal timnya untuk merebut tiga poin di laga tandang tersebut.

"Persita tim bagus musim ini. Mereka memiliki struktur dan game plan. Hal yang sama juga kami miliki. Saya rasa juga kami main di Stadion Indomilk dan kami juga senang main di sini. Pertandingan diprediksi berjalan menarik dan saya respek dengan mereka ditambah lagi mereka sering bermain dengan bola," ujar Jan Olde dilansir dari Ileague, Selasa (24/2).

Jan Olde Riekerink juga menambahkan kemenangan atas skuad Beruang Madu menjadi modal penting bagi Dewa United sebelum tampil di babak perempat final AFC Challenge League.

Dewa United akan bertemu klub Filipina, Manila Digger pada 5 dan 12 Maret mendatang.