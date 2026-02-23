Dramatis, Gol Takumu Nishihara Selamatkan Persiba Balikpapan dari Kekalahan

kaltim.jpnn.com, SOLO - Persiba Balikpapan hanya memetik satu poin saat bersua Persipal FC dalam laga kedua putaran ketiga Championship 2025/26 di Stadion Sriwedari, Solo, Senin (23/2) malam.

Laga berlangsung dramatis, terutama menjelang babak kedua berakhir.

Diwarnai kegagalan Takumu Nishihara dalam mengeksekusi penalti, dan keberhasilan pemain asal Jepang itu menyelamatkan Persiba Balikpapan dari kekalahan setelah berhasil mencetak gol dengan memanfaatkan bola rebound.

Jalannya Pertandingan

Setelah bermain tanpa gol di babak pertama, kedua tim yang sedang berjuang menghindar terdegradasi dari kasta kedua sepak bola Indonesia berupaya bangkit setelah turun minum.

Persipal FC akhirnya bisa memecah kebuntuan setelah Fahad Abdullah membawa timnya unggul lebih dahulu di menit ke-55'.

Pemain berkostum nomor punggung 5 itu mencetak gol lewat tendangan keras tepat di depan gawang Persiba yang tidak bisa dihalau kiper Pancar Nur Widiastono.

Pelatih Persiba Balikpapan Leonard Tupamahu langsung melakukan pergantian sejumlah pemain.