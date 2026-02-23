Live Streaming Persipal FC Vs Persiba Balikpapan, Laga Dipimpin Wasit Kemal Pasha
kaltim.jpnn.com, SOLO - Duel Persipal FC Vs Persiba Balikpapan segera tersaji di Stadion Sriwedari, Solo, malam ini.
Laga tersebut juga bisa kamu saksikan melalui live streaming Vidio melalui link https://www.vidio.com/live/19541-pegadaian-championship-2025-26?schedule_id=4905699.
Wasit Kemal Pasha akan memimpin laga tim peringkat ke-8 dan tim juru kunci klasemen Grup 2 atau grup Timur Championship 2025/26.
Ini merupakan pertandingan keempat yang dipimpin wasit asal DKI Jakarta itu selama kompetisi musim ini berlangsung.
Kemal Pasha merupakan salah satu wasit dari Liga 3 yang dipromosikan ke Liga 2 2025/26.
Berikut perangkat pertandingan Persipal FC Vs Persiba Balikpapan malam ini:
- Pengawas Pertandingan: Isa Lawani
- Wasit: Kemal Pasha
Berikut ini link live streaming Persipal FC Vs Persiba Balikpapan segera tersaji di Stadion Sriwedari, Solo, malam ini
