Live Streaming Persipal FC Vs Persiba Balikpapan, Laga Dipimpin Wasit Kemal Pasha

kaltim.jpnn.com, SOLO - Duel Persipal FC Vs Persiba Balikpapan segera tersaji di Stadion Sriwedari, Solo, malam ini.

Laga tersebut juga bisa kamu saksikan melalui live streaming Vidio melalui link https://www.vidio.com/live/19541-pegadaian-championship-2025-26?schedule_id=4905699.

Wasit Kemal Pasha akan memimpin laga tim peringkat ke-8 dan tim juru kunci klasemen Grup 2 atau grup Timur Championship 2025/26.

Ini merupakan pertandingan keempat yang dipimpin wasit asal DKI Jakarta itu selama kompetisi musim ini berlangsung.

Kemal Pasha merupakan salah satu wasit dari Liga 3 yang dipromosikan ke Liga 2 2025/26.

Berikut perangkat pertandingan Persipal FC Vs Persiba Balikpapan malam ini:

- Pengawas Pertandingan: Isa Lawani

- Wasit: Kemal Pasha