JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Live Streaming Persipal FC Vs Persiba Balikpapan, Laga Dipimpin Wasit Kemal Pasha

Live Streaming Persipal FC Vs Persiba Balikpapan, Laga Dipimpin Wasit Kemal Pasha

Senin, 23 Februari 2026 – 19:18 WIB
Live Streaming Persipal FC Vs Persiba Balikpapan, Laga Dipimpin Wasit Kemal Pasha - JPNN.com Kaltim
Pemain Persiba Balikpapan sudah tiba di Stadion Sriwedari, Solo. Foto: persibabpp

kaltim.jpnn.com, SOLO - Duel Persipal FC Vs Persiba Balikpapan segera tersaji di Stadion Sriwedari, Solo, malam ini.

Laga tersebut juga bisa kamu saksikan melalui live streaming Vidio melalui link https://www.vidio.com/live/19541-pegadaian-championship-2025-26?schedule_id=4905699.

Wasit Kemal Pasha akan memimpin laga tim peringkat ke-8 dan tim juru kunci klasemen Grup 2 atau grup Timur Championship 2025/26.

Baca Juga:

Ini merupakan pertandingan keempat yang dipimpin wasit asal DKI Jakarta itu selama kompetisi musim ini berlangsung.

Kemal Pasha merupakan salah satu wasit dari Liga 3 yang dipromosikan ke Liga 2 2025/26.

Berikut perangkat pertandingan Persipal FC Vs Persiba Balikpapan malam ini:

Baca Juga:

- Pengawas Pertandingan: Isa Lawani

- Wasit: Kemal Pasha

Berikut ini link live streaming Persipal FC Vs Persiba Balikpapan segera tersaji di Stadion Sriwedari, Solo, malam ini
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Persiba Balikpapan Kemal Pasha Persiba Persipal FC Vs Persiba Balikpapan Stadion Sriwedari Championship

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU