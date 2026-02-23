Lawan Persiba Balikpapan Malam Ini, Persipal FC Bertekad Putus Rekor Buruk

kaltim.jpnn.com, SOLO - Persipal FC bertekad memutus rekor tanpa kemenangan saat menjamu Persiba Balikpapan malam ini, Senin (23/2).

Laga kandang terasa berbeda bagi Persipal FC karena akan menjamu Persiba Balikpapan tidak di Stadion Gawalise Palu.

Namun, duel tim yang tergabung di grup 2 atau grup timur Championship 2025/26 itu akan digelar di Stadion Sriwedari, Solo, kickoff 20.30 WIB.

Memang, di momen Ramadan kali ini, Persipal FC harus menjalani status sebagai musafir dengan berhome base di Kota Solo.

Posisi yang masih terbenam di dasar klasemen membuat Persipal FC sangat membutuhkan poin demi poin untuk melepaskan diri dari jeratan degradasi.

Hingga laga pekan ke-19, Persipal FC baru mampu mengoleksi enam poin hasil dari enam kali imbang dan 13 kali kalah.

Persipal FC bersama Sriwijaya FC menjadi dua tim yang sampai saat ini belum juga merasakan kemenangan di arena kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia musim ini.

Lawannya, Persiba Balikpapan juga masih belum aman di peringkat ke-8 dengan koleksi 15 poin.