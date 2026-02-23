JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Lawan Persiba Balikpapan Malam Ini, Persipal FC Bertekad Putus Rekor Buruk

Lawan Persiba Balikpapan Malam Ini, Persipal FC Bertekad Putus Rekor Buruk

Senin, 23 Februari 2026 – 18:05 WIB
Lawan Persiba Balikpapan Malam Ini, Persipal FC Bertekad Putus Rekor Buruk - JPNN.com Kaltim
Persipal FC bertekad memutus rekor buruk tanpa menang saat melakoni laga home melawan Persiba Balikpapan di Stadion Sriwedari Solo, malam ini. Foto: Diambil dari Ileague

kaltim.jpnn.com, SOLO - Persipal FC bertekad memutus rekor tanpa kemenangan saat menjamu Persiba Balikpapan malam ini, Senin (23/2).

Laga kandang terasa berbeda bagi Persipal FC karena akan menjamu Persiba Balikpapan tidak di Stadion Gawalise Palu.

Namun, duel tim yang tergabung di grup 2 atau grup timur Championship 2025/26 itu akan digelar di Stadion Sriwedari, Solo, kickoff 20.30 WIB.

Baca Juga:

Memang, di momen Ramadan kali ini, Persipal FC harus menjalani status sebagai musafir dengan berhome base di Kota Solo.

Posisi yang masih terbenam di dasar klasemen membuat Persipal FC sangat membutuhkan poin demi poin untuk melepaskan diri dari jeratan degradasi.

Hingga laga pekan ke-19, Persipal FC baru mampu mengoleksi enam poin hasil dari enam kali imbang dan 13 kali kalah.

Baca Juga:

Persipal FC bersama Sriwijaya FC menjadi dua tim yang sampai saat ini belum juga merasakan kemenangan di arena kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia musim ini.

Lawannya, Persiba Balikpapan juga masih belum aman di peringkat ke-8 dengan koleksi 15 poin.

Persipal FC bertekad memutus rekor buruk tanpa menang saat melakoni laga home melawan Persiba Balikpapan malam ini
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Persipal FC Vs Persiba Balikpapan Persipal Persiba Balikpapan rekor buruk Championship Klasemen Championship

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU