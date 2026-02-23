Klasemen Super League Setelah Borneo FC Kalah Lawan Dewa United, Cek Updatenya!

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC tertahan di posisi ketiga dengan 46 poin di klasemen Super League 2025/26.

Ini setelah skuad Pesut Etam mengalami kekalahan dengan skor 1-2 saat melawan Dewa United di Stadion Indomilk Arena pada Minggu (23/2).

Persija Jakarta di peringkat kedua dengan selisih satu poin dengan Borneo FC.

Persib kokoh di puncak klasemen setelah menang 1-0 saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (23/2) malam.

Maung Bandung unggul tiga poin dari Persija Jakarta.

Persib maupun Borneo FC masih memiliki satu pertandingan tunda yang belum dimainkan.

Laga Borneo FC Berikutnya

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes harus mempersiapkan timnya untuk menghadapi laga kandang kontra Arema FC.