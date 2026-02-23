Zona Merah Mengancam, Persiba Balikpapan Wajib Menang Lawan Persipal Malam Ini di Solo
kaltim.jpnn.com, SOLO - Persiba Balikpapan akan melakoni laga krusial kontra Persipal FC di Stadion Sriwedari, Solo, malam nanti, Senin (23/2).
Tim berjuluk Beruang Madu saat ini berada ancaman zona merah.
Kemenangan tipis PSIS Semarang saat bertandang ke markas Deltras FC di Sidoarjo pada Minggu (22/2) kemarin menyeret Persiba Balikpapan ke dalam persaingan panas di zona merah.
Pemain Persiba Balikpapan saat menjajal lapangan Stadion Sriwedari Solo, Minggu (23/2). Foto: Persibabpp
Hasil duel kontra The Lobster membuat koleksi poin PSIS Semarang yang berada di zona play-off degradasi menyamai Persiba Balikpapan.
Kondisi tim kebanggaan masyarakat Kota Balikpapan kian terjepit setelah Persiku Kudus juga menang tipis atas tamunya Persela Lamongan di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (21/2).
Pelatih Persiba Balikpapan Leonard Tupamahu menyadari kondisi sulit yang kini dihadapi tim besutannya.
Misi wajib memang lawan Persipal di Solo menjadi harga mati bagi Beruang Madu.
Duel Persipal Vs Persiba Balikpapan malam ini di Solo, Beruang Madu wajib menang
