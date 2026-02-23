Zona Merah Mengancam, Persiba Balikpapan Wajib Menang Lawan Persipal Malam Ini di Solo

kaltim.jpnn.com, SOLO - Persiba Balikpapan akan melakoni laga krusial kontra Persipal FC di Stadion Sriwedari, Solo, malam nanti, Senin (23/2).

Tim berjuluk Beruang Madu saat ini berada ancaman zona merah.

Kemenangan tipis PSIS Semarang saat bertandang ke markas Deltras FC di Sidoarjo pada Minggu (22/2) kemarin menyeret Persiba Balikpapan ke dalam persaingan panas di zona merah.

Pemain Persiba Balikpapan saat menjajal lapangan Stadion Sriwedari Solo, Minggu (23/2). Foto: Persibabpp

Hasil duel kontra The Lobster membuat koleksi poin PSIS Semarang yang berada di zona play-off degradasi menyamai Persiba Balikpapan.

Kondisi tim kebanggaan masyarakat Kota Balikpapan kian terjepit setelah Persiku Kudus juga menang tipis atas tamunya Persela Lamongan di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (21/2).

Pelatih Persiba Balikpapan Leonard Tupamahu menyadari kondisi sulit yang kini dihadapi tim besutannya.

Misi wajib memang lawan Persipal di Solo menjadi harga mati bagi Beruang Madu.