Dewa United Vs Borneo FC 2-1, Brace Alex Martins Hentikan Tren Kemenangan Pesut Etam

Minggu, 22 Februari 2026 – 22:24 WIB
Suasana pertandingan Dewa United Vs Borneo FC di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (22/2). Laga berakhir dengan kekalahan Pesut Etam. Foto: borneofc.id

kaltim.jpnn.com, TANGERANG - Borneo FC harus pulang ke Samarinda dengan tangan kosong setelah dikalahkan Dewa United dalam laga pekan ke-22 Super League 2025/26.

Tim berjuluk Pesut Etam itu mengalami kekalahan dengan skor 1-2 pada laga yang digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (22/2) malam.

Sebelumnya, tim besutan Fabio Lefundes optimistis bisa melanjutkan tren kemenangan.

Namun, keyakinan itu dipatahkan Alex Martins yang berhasil mencetak brace yang mengantarkan Dewa United mengamankan tiga poin di laga kandang.

Dua gol Alex Martins dicetak hanya berselang empat menit saja, yakni menit 21 dan 25.

Gol Komang Teguh di menit ke-33' tidak bisa menyelamatkan Borneo FC dari kekalahan.

Tiga gol yang terjadi di babak pertama menjadi penentu hasil duel Dewa United Vs Borneo FC malam ini.

Hasil ini membuat Borneo FC tertahan di posisi ketiga dengan 46 poin.

