Wasit Thoriq Munir Alkatiri Pimpin Duel Dewa United Vs Borneo FC Malam Ini

kaltim.jpnn.com, TANGERANG - Wasit Thoriq Munir Alkatiri akan memimpin duel Dewa United Vs Borneo FC malam ini, Minggu (22/2).

Pertandingan kedua tim akan segera tersaji di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, kick off pukul 20.30 WIB atau 21.30 WITA.

Duel yang merupakan laga pekan ke-22 Super League itu bisa Anda saksikan via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19353-bri-super-league?schedule_id=4905275.

Wasit berlisensi FIFA ini bukan pertama kali memimpin laga Borneo FC pada Super League musim ini.

Saat Pesut Etam menjamu Persijap Jepara di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (24/8/2025), Thoriq juga menjadi pengadil.

Di laga tersebut, Borneo FC menang atas tamunya dengan skor 3-1, tujuh kartu kuning keluar dari kantong wasit Thoriq Munir Alkatiri.

Bagi Dewa United, ini juga pertama kali mereka bertemu Thoriq Munir Alkatiri yang pernah dinobatkan sebagai wasit terbaik Liga Super Indonesia 2024, wasit terbaik Piala Jenderal Sudirman 2015, wasit terbaik Piala Bhayangkara 2026, hingga wasit terbaik Liga 1 2028 dan 2021-2022.

Wasit Thoriq Munir Alkatiri pernah memimpin duel Dewa United Vs Persija Jakarta pada 29 Agustus 2025 yang berakhir kekalahan tuan rumah dengan skor 1-3.