JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Malam Ini Lawan Deltras FC, PSIS Semarang Bidik Revans di Stadion Gelora Delta Sidoarjo

Malam Ini Lawan Deltras FC, PSIS Semarang Bidik Revans di Stadion Gelora Delta Sidoarjo

Minggu, 22 Februari 2026 – 16:48 WIB
Malam Ini Lawan Deltras FC, PSIS Semarang Bidik Revans di Stadion Gelora Delta Sidoarjo - JPNN.com Kaltim
PSIS Semarang bidik revans saat menghadapi Deltras FC di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, malam ini. Foto: psisfcofficial

kaltim.jpnn.com, SIDOARJO - PSIS Semarang akan melakoni laga tandang kontra Deltras FC pada laga pekan ke-20 Championship 2025/26 di Stadion Gelora Delta, Minggu (22/2), kickoff 20.30 WIB.

Dua kekalahan dari lawan yang sama di putaran pertama dan kedua membuat PSIS bertekad untuk bangkit dan revans.

Pada dua pertemuan sebelumnya, skuad berjuluk Mahesa Jenar harus mengakui keunggulan The Lobster.

Baca Juga:

Pada putaran pertama, PSIS kalah 0-2 saat tandang.

Sementara di putaran kedua yang digelar di Semarang, PSIS kembali takluk dengan skor telak 0-3.

Motivasi tinggi untuk revans ini tentunya juga dibarengi dengan kebutuhan PSIS untuk dapat menambah poin di klasemen guna berjuang menjauh dari papan bawah.

Baca Juga:

Saat ini, PSIS berada di bawah Persiba Balikpapan atau di peringkat ke-9 dari 10 tim yang artinya masih berada di zona berbahaya.

“Kondisi tim sangat baik. Yang pasti, pemain sudah siap untuk menjalani pertandingan lawan Deltras FC,” ujar pelatih PSIS Semarang Andri Ramawi dilansir dari Ileague, Minggu (22/2).

PSIS Semarang bidik revans saat menghadapi Deltras FC di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, malam ini
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   PSIS Semarang Deltras FC Stadion Gelora Delta Championship Andri Ramawi Klasemen Championship Liga 2 Laskar Mahesa Jenar The Lobster

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU