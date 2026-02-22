Malam Ini Lawan Deltras FC, PSIS Semarang Bidik Revans di Stadion Gelora Delta Sidoarjo

kaltim.jpnn.com, SIDOARJO - PSIS Semarang akan melakoni laga tandang kontra Deltras FC pada laga pekan ke-20 Championship 2025/26 di Stadion Gelora Delta, Minggu (22/2), kickoff 20.30 WIB.

Dua kekalahan dari lawan yang sama di putaran pertama dan kedua membuat PSIS bertekad untuk bangkit dan revans.

Pada dua pertemuan sebelumnya, skuad berjuluk Mahesa Jenar harus mengakui keunggulan The Lobster.

Pada putaran pertama, PSIS kalah 0-2 saat tandang.

Sementara di putaran kedua yang digelar di Semarang, PSIS kembali takluk dengan skor telak 0-3.

Motivasi tinggi untuk revans ini tentunya juga dibarengi dengan kebutuhan PSIS untuk dapat menambah poin di klasemen guna berjuang menjauh dari papan bawah.

Saat ini, PSIS berada di bawah Persiba Balikpapan atau di peringkat ke-9 dari 10 tim yang artinya masih berada di zona berbahaya.

“Kondisi tim sangat baik. Yang pasti, pemain sudah siap untuk menjalani pertandingan lawan Deltras FC,” ujar pelatih PSIS Semarang Andri Ramawi dilansir dari Ileague, Minggu (22/2).