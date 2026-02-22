Live Streaming Dewa United Vs Borneo FC, Ujian Bagus Bagi Pesut Etam

kaltim.jpnn.com, TANGERANG - Dewa United Vs Borneo FC akan hadir di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, malam ini, Minggu (22/2).

Kick off laga tim peringkat 3 dan peringkat ke-11 Super League 2025/26 itu dijadwalkan pukul 20.30 WIB atau 21.30 WITA.

Duel yang merupakan laga pekan ke-22 Super League itu bisa Anda saksikan via live streaming Vidio https://www.vidio.com/live/19353-bri-super-league?schedule_id=4905275.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menyebutkan menghadapi Dewa United merupakan ujian yang bagus bagi Pesut Etam.

Dia menilai Dewa United adalah tim yang bagus dengan pemain-pemain berkualitas.

Namun, kata Lefundes, timnya datang untuk menunjukkan konsistensi dan hal-hal positif yang selama ini sudah dibangun.

"Ini momen penting karena kami menghadapi tim yang bagus dengan pemain berkualitas. Kami harus tetap menunjukkan hal-hal baik yang sudah kami lakukan selama kompetisi," kata Lefundes.