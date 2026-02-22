JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Barito Putera Vs Kendal Tornado FC, Laskar Badai Pantura Jaga Peluang Promosi ke Liga 1

Barito Putera Vs Kendal Tornado FC, Laskar Badai Pantura Jaga Peluang Promosi ke Liga 1

Minggu, 22 Februari 2026 – 15:12 WIB
Barito Putera Vs Kendal Tornado FC, Laskar Badai Pantura Jaga Peluang Promosi ke Liga 1 - JPNN.com Kaltim
Pemain Kendal Tornado FC akan menghadapi Barito Putera di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Minggu (22/2) malam ini, kickoff 20.30 WIB. Foto: kendaltornado_fc

kaltim.jpnn.com, BANJARMASIN - Kendal Tornado FC dalam posisi siap tempur menjalani laga pekan ke-20 Championship 2025/26.

Tim besutan Stefan Keeltjes akan dijamu Barito Putera di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Minggu (22/2) malam ini, kickoff 20.30 WIB.

Terbang ke Kalimantan, Kendal Tornado FC dengan kepercayaan diri tinggi bermodal hasil bagus yang sudah ditorehkan di empat laga terakhir.

Baca Juga:

Tiga kemenangan dan satu kali imbang dengan mencatat 11 gol dan tidak kebobolan sama sekali menjadi bukti performa terbaik tim dengan warna kebesaran oranye.

Poin penuh tentunya juga jadi target Kendal Tornado FC untuk terus membuka asa lolos ke kompetisi kasta tertinggi musim depan.

Pada papan klasemen di Grup 2/Timur, Laskar Badai Pantura berada di posisi ke-4 dengan 36 poin dan terpaut enam angka dari PSS Sleman sebagai pemuncak.

Baca Juga:

Namun untuk mewujudkan target tersebut, tentu juga tidak mudah, karena Barito Putera juga mengincar peluang yang sama.

Saat ini, Laskar Antasari ada di peringkat ke-3 dengan nilai 37 dan juga tentu ingin menjaga peluang untuk promosi.

Menghadapi Barito Putera malam ini, Kendal Tornado FC mengusung misi menjaga peluang promosi ke Liga 1
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Barito Putera Barito Putera Vs Kendal Tornado Kendal Tornado FC Laskar Badai Pantura Stefan Keeltjes Liga 1 Championship Stadion 17 Mei Banjarmasin Laskar Pangeran Antasari

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU