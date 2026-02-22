Barito Putera Vs Kendal Tornado FC, Laskar Badai Pantura Jaga Peluang Promosi ke Liga 1

kaltim.jpnn.com, BANJARMASIN - Kendal Tornado FC dalam posisi siap tempur menjalani laga pekan ke-20 Championship 2025/26.

Tim besutan Stefan Keeltjes akan dijamu Barito Putera di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Minggu (22/2) malam ini, kickoff 20.30 WIB.

Terbang ke Kalimantan, Kendal Tornado FC dengan kepercayaan diri tinggi bermodal hasil bagus yang sudah ditorehkan di empat laga terakhir.

Tiga kemenangan dan satu kali imbang dengan mencatat 11 gol dan tidak kebobolan sama sekali menjadi bukti performa terbaik tim dengan warna kebesaran oranye.

Poin penuh tentunya juga jadi target Kendal Tornado FC untuk terus membuka asa lolos ke kompetisi kasta tertinggi musim depan.

Pada papan klasemen di Grup 2/Timur, Laskar Badai Pantura berada di posisi ke-4 dengan 36 poin dan terpaut enam angka dari PSS Sleman sebagai pemuncak.

Namun untuk mewujudkan target tersebut, tentu juga tidak mudah, karena Barito Putera juga mengincar peluang yang sama.

Saat ini, Laskar Antasari ada di peringkat ke-3 dengan nilai 37 dan juga tentu ingin menjaga peluang untuk promosi.