Dewa United Vs Borneo FC: Banten Warriors Siap Tampil Habis-habisan Lawan Pesut Etam

kaltim.jpnn.com, TANGERANG - Dewa United menghadapi ujian penting saat menjamu Borneo FC pada pekan ke-22 Super League di Stadion Indomilk Arena, Tangerang malam nanti, Minggu (22/2).

Momentum awal Ramadan, atmosfer kandang sendiri, dan lawan yang merupakan tim papan atas menjadi tiga faktor penting buat tim berjuluk Banten Warriors habis-habisan memperjuangkan kemenangan.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink menyoroti persaingan internal di dalam timnya memperebutkan starting XI juga sebagai perkembangan positif menjelang pertandingan.

“Saya menilai persiapan berjalan dengan baik. Saat ini persaingan di dalam tim makin meningkat, dan itu menjadi hal positif bagi kami," ujar Jan dilansir dari Ileague, Minggu (22/2).

Kehadiran sejumlah pemain baru juga menjadi bagian dari dinamika tersebut.

Namun, Jan mengakui proses adaptasi tetap memerlukan waktu, terutama, karena Dewa United memiliki karakter permainan yang spesifik.

“Kami juga telah mendatangkan beberapa pemain baru. Tentu mereka masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi karena kami memiliki gaya bermain yang spesifik," tuturnya.

Juru taktik berkebangsaan Belanda ini kemudian menegaskan bahwa setiap rekrutan telah dipilih berdasarkan kesesuaian dengan sistem yang diterapkan sejak awal musim.