Persiba Balikpapan Boyong 20 Pemain Hadapi Persipal FC di Solo, Termasuk Duo Jepang

Minggu, 22 Februari 2026 – 10:28 WIB
20 pemain Persiba Balikpapan, termasuk Takumu Nishihara, diboyong untuk menghadapi Persipal FC di Solo. Foto: persibabpp

kaltim.jpnn.com, SOLO - Pelatih Persiba Balikpapan Leonard Tupamahu memboyong 20 pemain saat melakoni laga tandang melawan Persipal FC pada laga kedua putaran ketiga Championship 2025/26 di Stadion Sriwedari, Solo, Senin (23/6).

Dari 20 pemain tersebut, terdapat Takumu Nishihara dan Kodai Nagashima, duo Jepang yang sempat absen pada laga sebelumnya.

Kehadiran keduanya membawa harapan bagi tim kebanggaan masyarakat Kota Balikpapan bisa mengamankan tiga poin penuh melawan tim juru kunci klasemen Grup 2/Timur Champioship.

Pasalnya, Beruang Madu berada di posisi sangat rawan atau peringkat ke-8 dengan mengoleksi 15 poin atau hanya terpaut tiga poin dari PSIS Semarang yang mengintai di zona play-off degradasi.

Secara head to head, Persiba Balikpapan lebih diunggulkan.

Saat menjamu Persipal di Stadion Batakan pada 21 September 2025, Persiba menang dramatis dengan skor 3-2.

Sementara itu, kedua tim berbagi poin saat kembali bertemu di Stadion Gawalise, Palu, Senin (17/11/2025).

