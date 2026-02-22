JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Championship: Persiku Menjauh dari Kejaran Persiba Balikpapan, PSS Kudeta Persipura

Championship: Persiku Menjauh dari Kejaran Persiba Balikpapan, PSS Kudeta Persipura

Minggu, 22 Februari 2026 – 06:57 WIB
Championship: Persiku Menjauh dari Kejaran Persiba Balikpapan, PSS Kudeta Persipura - JPNN.com Kaltim
Pemain PSS Sleman Gustavo Tocantins melakukan selebrasi setelah timnya berhasil mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (21/2) malam. Foto: psssleman

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - PSS Sleman akhirnya berhasil mengkudeta Persipura Jayapura dari puncak klasemen Grup 2/Timur Championship 2025/26.

Ini setelah tim besutan Ansyari Lubis berhasil mengalahkan tamuanya skuad Mutiara Hitam dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-20 atau pertandingan kedua putaran ketiga di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (21/2).

Gol Gustavo Tocantins dan Arda Alfareza membawa PSS Sleman ke puncak klasemen dengan raihan 42 poin.

Baca Juga:

Persipura Jayapura melorot di posisi kedua dengan selisih dua poin dari PSS Sleman.

Barito Putera yang akan menjamu Kendal Tornado di Stadion 17 Mei Banjarmasin malam nanti, Minggu (22/2), berada di posisi ketiga.

Pelatih Barito Putera Stefano 'Teco' Cugurra meminta skuadnya memanfaatkan pertandingan kandang secara maksimal karena persaingan di papan atas semakin ketat dengan selisih poin yang tipis antartim.

Baca Juga:

“Persiapan berjalan baik dan pemain memahami situasi tim. Bermain di kandang menjadi momentum untuk meraih hasil maksimal,” ujar Teco saat konferensi pers pada Sabtu malam.

Pelatih asal Brasil itu menekankan pentingnya fokus dan konsistensi sepanjang laga agar tidak kehilangan poin yang dapat mempengaruhi posisi klasemen.

Hasil Championshiop: Persiku menjauh dari kejaran Persiba Balikpapan dalam perolehan poin, PSS kudeta Persipura dari puncak klasemen
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Championship Klasemen Championship Persiku Kudus Persiba Balikpapan PSS Sleman Persipura Jaya Liga 2 Persipal FC Vs Persiba Balikpapan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU