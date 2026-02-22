Championship: Persiku Menjauh dari Kejaran Persiba Balikpapan, PSS Kudeta Persipura

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - PSS Sleman akhirnya berhasil mengkudeta Persipura Jayapura dari puncak klasemen Grup 2/Timur Championship 2025/26.

Ini setelah tim besutan Ansyari Lubis berhasil mengalahkan tamuanya skuad Mutiara Hitam dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-20 atau pertandingan kedua putaran ketiga di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (21/2).

Gol Gustavo Tocantins dan Arda Alfareza membawa PSS Sleman ke puncak klasemen dengan raihan 42 poin.

Persipura Jayapura melorot di posisi kedua dengan selisih dua poin dari PSS Sleman.

Barito Putera yang akan menjamu Kendal Tornado di Stadion 17 Mei Banjarmasin malam nanti, Minggu (22/2), berada di posisi ketiga.

Pelatih Barito Putera Stefano 'Teco' Cugurra meminta skuadnya memanfaatkan pertandingan kandang secara maksimal karena persaingan di papan atas semakin ketat dengan selisih poin yang tipis antartim.

“Persiapan berjalan baik dan pemain memahami situasi tim. Bermain di kandang menjadi momentum untuk meraih hasil maksimal,” ujar Teco saat konferensi pers pada Sabtu malam.

Pelatih asal Brasil itu menekankan pentingnya fokus dan konsistensi sepanjang laga agar tidak kehilangan poin yang dapat mempengaruhi posisi klasemen.