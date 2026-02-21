Persija Hajar PSM Makassar 2-1, Borneo FC Melorot, Cek Klasemen!

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta memenangi laga kontra PSM Makassar dengan skor 2-1 dalam pekan ke-22 Super League 2025/26 yang digerlar di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (20/2).

Berkat kemenangan itu, Persija Jakarta kini naik ke posisi kedua di klasemen sementara dengan 47 poin.

Posisi Borneo FC melorot ke peringkat 3 dengan hanya selisih satu poin dengan Macan Kemayoran mapun Persib Bandung yang berada di puncak.

Adapun PSM Makassar tertahan di posisi ke-13 dengan 23 poin.

Di laga lainnya, Malut United gagal meraih kemenangan yang sudah di depan mata saat bermain di kandang Semen Padang.

Laskar Kie Raha julukan Malut United yang sempat unggul dua gol harus gigit jari setelah tuan rumah bangkit dan mengakhiri laga dengan skor 2-2.

Malut United kini berada di posisi keempat dengan selisih lima poin dari Borneo FC.

Hasil pertandingan lainnya, Persik Kediri tumbang dari tamunya Bhayangkara FC dengan skor 3-4.