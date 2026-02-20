Tiba di Tangerang, Penggawa Borneo FC Lakukan Ini Jelang Berbuka Puasa

kaltim.jpnn.com, TANGERANG - Borneo FC bersiap menatap pertandingan melawan Dewa United dalam laga pekan ke-22 Super League 2025/26 yang akan digelar pada Minggu (22/2) malam.

Duel kedua tim tersebut di week pertama Ramadan itu akan digelar di Stadion Indomilk Arena, mulai pukul 20.30 WIB.

Menjelang pertandingan tersebut, penggawa Pesut Etam sudah tiba di Tangerang, Jumat (20/2).

Dalam unggahan di akun resmi klub di Instagram, Nadeo Argawinata dkk tampak mengikuti latihan ringan dalam sebuah ruangan.

"Sembari menunggu waktu berbuka puasa di Tangerang, Alhamdulillah!!," tulisnya dalam unggahan tersebut.

Borneo FC saat ini berada di peringkat kedua dalam klasemen sementara Super League 2025/26 dengan 46 poin atau hanya selisih satu poin dari Persib Bandung yang berada di puncak.

Adapun Dewa United berada di peringkat ke-11 dengan 27 poin. (mar1/jpnn)