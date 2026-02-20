JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Jadwal Super League: Pasukan Pesut Etam Bersiap Menuju Tangerang

Jadwal Super League: Pasukan Pesut Etam Bersiap Menuju Tangerang

Jumat, 20 Februari 2026 – 10:02 WIB
Jadwal Super League: Pasukan Pesut Etam Bersiap Menuju Tangerang - JPNN.com Kaltim
Pasukan Pesut Etam saat mengikuti latihan sebagai persiapan akhir menjelang duel Dewa United Vs Borneo FC di Tangerang pada Minggu (22/2) malam. Foto: borneofc.id

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Laga pekan ke-22 Super League 2025/26 akan dimulai hari ini, Jumat (20/2).

Enam tim siap bertanding malam nanti, yakni Persik Kediri menjamu Bhayangkara FC, dan PSM Makassar melakoni laga tandang kontra Persija.

Kedua pertandingan ini akan dimulai pukul 20.30 WIB.

Baca Juga:

Satu laga lagi, yaitu Semen Padang menjamu Malut United di Stadion H Agus Salim, kick off mulai pukul 21.00 WIB.

Sementara itu, tim kebanggaan masyarakat Kota Samarinda akan melakoni laga tandang melawan Dewa United pada Minggu (22/2).

Duel Dewa United Vs Borneo FC akan digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, mulai pukul 20.30 WIB.

Baca Juga:

"Kita bertolak ke Tangerang hari ini," tulis informasi resmi Borneo FC, Jumat (20/2).

Jadwal Super League: Pasukan Pesut Etam Bersiap Menuju Tangerang

Pasukan Pesut Etam bersiap menuju Tangerang. Lihat jadwal laga pekan ke-22 Super League 2025/26 di sini
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Super League Klasemen Super League Borneo FC Pesut Etam Dewa United vs Borneo FC Liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU