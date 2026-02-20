Jadwal Super League: Pasukan Pesut Etam Bersiap Menuju Tangerang

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Laga pekan ke-22 Super League 2025/26 akan dimulai hari ini, Jumat (20/2).

Enam tim siap bertanding malam nanti, yakni Persik Kediri menjamu Bhayangkara FC, dan PSM Makassar melakoni laga tandang kontra Persija.

Kedua pertandingan ini akan dimulai pukul 20.30 WIB.

Satu laga lagi, yaitu Semen Padang menjamu Malut United di Stadion H Agus Salim, kick off mulai pukul 21.00 WIB.

Sementara itu, tim kebanggaan masyarakat Kota Samarinda akan melakoni laga tandang melawan Dewa United pada Minggu (22/2).

Duel Dewa United Vs Borneo FC akan digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, mulai pukul 20.30 WIB.

"Kita bertolak ke Tangerang hari ini," tulis informasi resmi Borneo FC, Jumat (20/2).