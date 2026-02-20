JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Jadwal Berubah, Duel Persipal FC Vs Persiba Balikpapan Batal Digelar di Palu

Jadwal Berubah, Duel Persipal FC Vs Persiba Balikpapan Batal Digelar di Palu

Jumat, 20 Februari 2026 – 06:01 WIB
Jadwal Berubah, Duel Persipal FC Vs Persiba Balikpapan Batal Digelar di Palu - JPNN.com Kaltim
Pelatih Persiba Balikpapan Leonard Tupamahu bersama pemainnya. Foto: Persibabpp

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Laga pekan ke-20 atau pertandingan kedua putaran ketiga Championship 2025/26 akan dimulai hari ini.

Seluruh pertandingan di pekan perdana bulan puasa akan dimainkan pukul 20.30 WIB, dibuka dengan pertandingan antara Adhyaksa FC Banten melawan PSPS Pekanbaru, dan Sriwijaya FC kontra Persikad pada Jumat (20/2).

Sementara itu, kabar terbaru datang dari Persiba Balikpapan.

Baca Juga:

Di laga krusial pekan ke-20, semula dijadwalkan Persipal FC akan menjamu skuad Beruang Madu di Stadion Gawalise, Palu, Sabtu (21/2) besok.

Namun, duel tim juru kunci klasemen grup 2 atau grup timur dengan tim peringkat ke-8 diundur.

"Pertandingan pekan ke-20 Persiba Balikpapan yang sebelumnya dijadwalkan pada Sabtu 21 Febuari 2026 di Stadion Gawalise mengalami perubahan jadwal," bunyi pengumuman resmi Persiba Balikpapan, dikutip Jumat (20/2).

Baca Juga:

Selain berubah jadwal, duel Persipal FC Vs Persiba Balikpapan juga batal digelar di Palu.

Jadwal terbaru yang dirilis Ileague, duel Persipal FC Vs Persiba Balikpapan akan digelar di Stadion Sriwedari, Solo, Senin (23/2) mendatang. (mar1/jpnn)

Ini jadwal laga kedua putaran ketiga Championship 2025/26, Persipal FC Vs Persiba Balikpapan batal digelar di Palu
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Championship Persipal FC Vs Persiba Balikpapan Persiba Balikpapan Persipal Persiba Beruang Madu Stadion Gawalise Stadion Sriwedari Liga 2

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU