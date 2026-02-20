Jadwal Berubah, Duel Persipal FC Vs Persiba Balikpapan Batal Digelar di Palu

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Laga pekan ke-20 atau pertandingan kedua putaran ketiga Championship 2025/26 akan dimulai hari ini.

Seluruh pertandingan di pekan perdana bulan puasa akan dimainkan pukul 20.30 WIB, dibuka dengan pertandingan antara Adhyaksa FC Banten melawan PSPS Pekanbaru, dan Sriwijaya FC kontra Persikad pada Jumat (20/2).

Sementara itu, kabar terbaru datang dari Persiba Balikpapan.

Di laga krusial pekan ke-20, semula dijadwalkan Persipal FC akan menjamu skuad Beruang Madu di Stadion Gawalise, Palu, Sabtu (21/2) besok.

Namun, duel tim juru kunci klasemen grup 2 atau grup timur dengan tim peringkat ke-8 diundur.

"Pertandingan pekan ke-20 Persiba Balikpapan yang sebelumnya dijadwalkan pada Sabtu 21 Febuari 2026 di Stadion Gawalise mengalami perubahan jadwal," bunyi pengumuman resmi Persiba Balikpapan, dikutip Jumat (20/2).

Selain berubah jadwal, duel Persipal FC Vs Persiba Balikpapan juga batal digelar di Palu.

Jadwal terbaru yang dirilis Ileague, duel Persipal FC Vs Persiba Balikpapan akan digelar di Stadion Sriwedari, Solo, Senin (23/2) mendatang. (mar1/jpnn)