Super League di Pekan Pertama Ramadan, Dewa United Vs Borneo FC Digelar Minggu Malam

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Laga lanjutan Super League 2025/26 di pekan pertama Ramadan sebentar lagi akan bergulir.

Seluruh pertandingan di pekan perdana bulan puasa akan dimainkan pukul 20.30 WIB.

Duel Persija Jakarta melawan PSM Makassar dan Persik Kediri Vs Bhayangkara FC akan menjadi pembuka yang digelar pada Jumat (20/2).

Persija yang baru kembali ke jalur kemenangan akan menjamu PSM di Jakarta International Stadium (JIS).

Sementara itu, Persik yang memainkan laga keempat secara beruntun di kandang akan menghadapi Bhayangkara di Stadion Brawiyaja, Kediri.

Bagi Macan Kemayoran, kemenangan di JIS pada besok malam akan membuat mereka menyamai poin sang pemuncak klasemen, Persib Bandung, yang baru memainkan laga pekan ke-22 saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (22/2) malam.

Tak hanya itu, pasukan Mauricio Souza itu juga akan naik ke peringkat kedua untuk sementara waktu jika mengalahkan PSM.

Sebab, Borneo FC baru akan bermain pada Minggu malam (22/2) dalam laga tandang melawan Dewa United.