Fakta Menarik Laga Perdana Putaran Ketiga Championship, Ada Persiba Vs Persiku

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Championship 2025/26 telah merampungkan laga perdana putaran ketiga atau pekan ke-19.

Total ada 10 pertandingan yang digelar dan berlangsung sengit.

Ada sejumlah fakta yang terjadi dan menarik untuk diketahui seperti dilansir dari Ileague, Kamis (19/2).

1. Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus

Duel Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus menjadi satu-satunya laga yang berakhir tanpa gol pada laga perdana putaran ketiga Championship 2025/26. Foto: Persibabpp

Pertandingan antara tim peringkat ke-8 dan ke-7 grup 2 atau grup timur Championship 2025/26 digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Minggu (19/2) malam.

Duel Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus yang dipimpin wasit Abdul Aziz ini menjadi satu-satunya laga yang berakhir tanpa gol pada pekan ke-19.

2. Persipura Jayapura Vs Barito Putera