Fakta Menarik Laga Perdana Putaran Ketiga Championship, Ada Persiba Vs Persiku
Kamis, 19 Februari 2026 – 10:39 WIB
kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Championship 2025/26 telah merampungkan laga perdana putaran ketiga atau pekan ke-19.
Total ada 10 pertandingan yang digelar dan berlangsung sengit.
Ada sejumlah fakta yang terjadi dan menarik untuk diketahui seperti dilansir dari Ileague, Kamis (19/2).
1. Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus
Duel Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus menjadi satu-satunya laga yang berakhir tanpa gol pada laga perdana putaran ketiga Championship 2025/26. Foto: Persibabpp
Pertandingan antara tim peringkat ke-8 dan ke-7 grup 2 atau grup timur Championship 2025/26 digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Minggu (19/2) malam.
Duel Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus yang dipimpin wasit Abdul Aziz ini menjadi satu-satunya laga yang berakhir tanpa gol pada pekan ke-19.
2. Persipura Jayapura Vs Barito Putera
