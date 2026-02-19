Jaga Pencernaan Saat Puasa, Buah dan Sayuran Ini Dianjurkan Ahli Gizi untuk Dikonsumsi

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Ahli gizi Rita Ramayulis menekankan pentingnya konsumsi buah dan sayur saat sahur dan berbuka puasa untuk menjaga kelancaran pencernaan.

Menurut Rita, keduanya merupakan sumber utama serat harian yang dibutuhkan tubuh selama menjalani ibadah puasa.

“Semua buah dan semua jenis sayur itu efektif untuk membantu pencernaan lancar, tetapi kalau dicari yang paling cepat membantu, pepaya termasuk yang baik karena mengandung enzim pencernaan,” kata Rita, Kamis (19/2).

Dosen Universitas Faletehan Serang itu menjelaskan pada dasarnya seluruh jenis buah dan sayur bermanfaat dalam mendukung fungsi saluran cerna selama puasa.

Rita mengungkapkan kandungan enzim alami pada pepaya membantu proses pemecahan makanan sehingga mempercepat kerja sistem pencernaan.

Selain pepaya, alpukat juga menjadi pilihan yang baik karena mengandung lemak sehat yang mendukung fungsi cerna sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama.

Rita menambahkan buah naga kerap dikaitkan dengan kelancaran buang air besar karena kandungan serat dan airnya yang cukup tinggi.

Buah tersebut dapat dikonsumsi, baik saat sahur maupun berbuka puasa.