JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Jaga Pencernaan Saat Puasa, Buah dan Sayuran Ini Dianjurkan Ahli Gizi untuk Dikonsumsi

Jaga Pencernaan Saat Puasa, Buah dan Sayuran Ini Dianjurkan Ahli Gizi untuk Dikonsumsi

Kamis, 19 Februari 2026 – 07:01 WIB
Jaga Pencernaan Saat Puasa, Buah dan Sayuran Ini Dianjurkan Ahli Gizi untuk Dikonsumsi - JPNN.com Kaltim
Buah naga kerap dikaitkan dengan kelancaran buang air besar karena kandungan serat dan airnya yang cukup tinggi. Buah tersebut dapat dikonsumsi, baik saat sahur maupun berbuka puasa. Foto : Ricardo/JPNN.com

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Ahli gizi Rita Ramayulis menekankan pentingnya konsumsi buah dan sayur saat sahur dan berbuka puasa untuk menjaga kelancaran pencernaan.

Menurut Rita, keduanya merupakan sumber utama serat harian yang dibutuhkan tubuh selama menjalani ibadah puasa.

“Semua buah dan semua jenis sayur itu efektif untuk membantu pencernaan lancar, tetapi kalau dicari yang paling cepat membantu, pepaya termasuk yang baik karena mengandung enzim pencernaan,” kata Rita, Kamis (19/2).

Baca Juga:

Dosen Universitas Faletehan Serang itu menjelaskan pada dasarnya seluruh jenis buah dan sayur bermanfaat dalam mendukung fungsi saluran cerna selama puasa.

Rita mengungkapkan kandungan enzim alami pada pepaya membantu proses pemecahan makanan sehingga mempercepat kerja sistem pencernaan.

Selain pepaya, alpukat juga menjadi pilihan yang baik karena mengandung lemak sehat yang mendukung fungsi cerna sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama.

Baca Juga:

Rita menambahkan buah naga kerap dikaitkan dengan kelancaran buang air besar karena kandungan serat dan airnya yang cukup tinggi.

Buah tersebut dapat dikonsumsi, baik saat sahur maupun berbuka puasa.

Ahli gizi Rita Ramayulis membeberkan pilihan buah dan sayuran untuk dikonsumsi demi menjaga kelancaran pencernaan saat puasa
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   puasa Ramadan berbuka puasa ahli gizi buah sayuran pencernaan sahur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU