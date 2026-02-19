Disporapar Sebut Peluang Samarinda Jadi Tuan Rumah Piala AFF U-17 2026 Terbuka Lebar

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Kota Samarinda bersiap merebut peluang emas untuk menjadi tuan rumah ajang bergengsi Piala AFF U-17 yang dijadwalkan berlangsung pada April 2026 mendatang.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Samarinda Muslimin mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Sekjen PSSI Yunus Nusi.

Menurut Muslimin, peluang Samarinda menjadi lokasi turnamen sepak bola kelompok umur Asia Tenggara ini sangat terbuka lebar, meski ada sejumlah parameter yang wajib dipenuhi.

"Beberapa waktu lalu saya sudah berbicara dengan Sekjen PSSI. Tentu ada beberapa catatan penilaian yang harus kita penuhi untuk resmi ditunjuk sebagai tuan rumah," ujar Muslimin, dikutip Kamis (19/2).

Muslimin mengungkapkan keseriusan PSSI untuk melaksanakan turnamen tersebut di Samarinda dibuktikan dengan kunjungan tim verifikasi ke lapangan guna meninjau kelayakan fasilitas olahraga di Kota Tepian.

Stadion Segiri yang berlokasi strategis di pusat kota menjadi opsi utama.

Sementara itu, Stadion Utama Kaltim di Palaran disiapkan sebagai alternatif pendukung.

“Tim PSSI sudah datang melihat kesiapan kita secara langsung. Namun, hasil survei masih kami tunggu, apakah sudah layak atau perlu evaluasi,” tambahnya.