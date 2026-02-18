JPNN.com

Rabu, 18 Februari 2026 – 07:54 WIB
Rekor! Inilah 5 Pertandingan Liga 2 Championship Musim Ini dengan Penonton Terbanyak - JPNN.com Kaltim
Persipura Vs Barito Putera di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Minggu (15/2) lalu tercatat sebagai jumlah penonton terbanyak setidaknya hingga laga pekan ke-19 atau putaran ketiga. Foto: Diambil dari Ileague

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Kompetisi Liga 2, Championship 2025/26 memasuki pekan ke-20.

Dari total 19 laga yang telah dilakoni masing-masing tim, baik yang tergabung di Grup 1 atau grup barat, dan grup 2 atau grup timur, apa saja pertandingan yang memiliki jumlah penonton terbanyak?

1. Persipura Jayapura Vs Barito Putera (15 Februari 2026)

Dilansir dari Ileague pada Rabu (18/2), performa menanjak Persipura Jayapura berdampak langsung pada animo suporter untuk datang langsung ke stadion memberikan dukungan.

Terus membaiknya performa Persipura Jayapura membuat laga di pekan ke-19 atau laga perdana di putaran ketiga makin banyak dipadati penonton.

Tak heran, jika Persipura Vs Barito Putera di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Minggu (15/2) lalu dipadati sebanyak 20.270 penonton.

Jumlah ini tercatat sebagai jumlah penonton terbanyak terbaru di arena Championship 2025/26, setidaknya hingga pekan ke-19.

Catatan rekor baru ini makin terasa lengkap bagi Persipura karena berhasil mencatat kemenangan 4-1 atas Barito Putera.

Inilah 5 pertandingan Liga 2, Championship 2025/26 dengan jumlah penonton terbanyak
