Sama Seperti Persiba, PSIS Gagal Petik Poin Penuh di Laga Home, Ini Kata Andri Ramawi

kaltim.jpnn.com, SEMARANG - PSIS Semarang bernasib sama seperti Persiba Balikpapan saat melakoni laga perdana putaran ketiga Championship 2025/26, Minggu (15/2).

Keduanya sama-sama gagal memetik hasil maksimal di laga Kandang.

Bermain di Stadion Jatidiri, Semarang, skuad berjuluk Laskar Mahesa Jenar ditahan imbang Persela Lamongan dengan skor 1-1.

Bahkan, PSIS sempat tertinggal lebih dulu di menit ke-15 setelah pemain Persela Hambali Tholib memaksimalkan kesalahan lini belakang tuan rumah.

Beruntung saat kekalahan sudah di depan mata, Rafinha tampil sebagai pahlawan setelah mencetak gol dengan melanjutkan tendangan dari Otavio Dutra di menit 90+1 dan menyamakan skor jadi 1-1.

Sebenarnya, PSIS lebih diuntungkan setelah pemain Persela Titan Agung diganjar kartu merah oleh wasit di menit ke-36.

Namun, unggul jumlah pemain tidak mampu membuat PSIS Semarang memenangi laga.

Hasil ini membuat PSIS kini baru mengoleksi 12 poin dari 19 laga yang sudah dijalani dan kini masih di peringkat ke-9 Grup 1 atau Grup Timur.