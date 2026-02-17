Kendal Tornado FC Bantai Persipal 4-0, Stefan Keeltjes Ungkap Kunci Kemenangan

kaltim.jpnn.com, SOLO - Kendal Tornado FC membantai Persipal 4-0 pada laga perdana putaran ketiga Championship 2025/26 di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (15/2) malam.

Kemenangan ini menjadi modal besar bagi Laskar Badai Pantura menempel ketat tiga tim papan atas grup 2 atau zona timur, seperti Persipura Jayapura (pemuncak klasemen), PSS Sleman, dan Barito Putera.

Sempat kesulitan di babak pertama, Kendal Tornado FC akhirnya mampu bangkit di babak kedua.

Deretan gol-gol Kendal Tornado FC dilesakkan M Ragil menit ke-54 dan 68, Patrick Cruz menit ke-65 dan Yudha Alkanza menit 90+10.

Kemenangan dengan skor telak ini menjadi hasil dengan skor yang sama seperti didapat Kendal Tornado FC saat menjamu Persipal FC di putaran kedua lalu di venue yang sama.

Tambahan tiga poin membuat anak asuhan pelatih Stefan Keeltjes kini mengoleksi 36 poin dan ada di peringkat ke-4.

Ini hanya berselisih satu poin saja dari PS Barito Putera yang punya nilai 37 ada menempati peringkat ke-3.

Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes mengaku kemenangan ini sesuai prediksi meski tidak diraih dengan mudah.