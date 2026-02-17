Hadiri Pelantikan Pengurus KORMI Kaltim, Rudy Mas'ud: Momentum Regenerasi Kepemimpinan

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menghadiri pelantikan Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2025-2029.

Acara tersebut berlangsung di Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (16/2).

Gubernur Rudy Mas'ud atas nama Pemprov Kaltim mengucapkan selamat dan sukses kepada ketua dan jajaran pengurus KORMI Provinsi Kaltim periode 2025–2029 yang telah dilantik.

Pelantikan ketua dan jajaran pengurus KORMI Provinsi Kaltim periode 2025–2029, Senin (17/2). Foto: Dokumentasi Adpimprovkaltim

“Pelantikan ini momentum regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi untuk menghidupkan semangat gerak dan kebugaran di tengah masyarakat,” kata Rudy Mas'ud dikutip dari laman Pemprov Kaltim, Selasa (17/2).

Dia mengakui KORMI telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menghidupkan olahraga masyarakat dan tak jarang menghasilkan prestasi untuk daerah.

Rudy Mas'ud menegaskan Pemprov Kaltim terus berkomitmen mendukung pengembangan olahraga masyarakat sebagai bagian dari pembangunan kualitas sumber daya manusia.

“Kami berharap KORMI mampu menghadirkan inovasi program, memperluas partisipasi masyarakat, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan komunitas olahraga,” ujar Rudy Mas'ud.