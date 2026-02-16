Update Klasemen Championship: Peringkat Persiba Balikpapan Usai Imbang Kontra Persiku

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Laga pekan ke-19 atau pertandingan perdana putaran ketiga Championship 2025/26 untuk grup 2 atau zona timur sudah tuntas.

Duel Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus yang digelar di Stadion Batakan pada Minggu (15/2) malam menjadi laga penutup di grup 2.

Laga Beruang Madu menjamu Macan Muria berakhir imbang tanpa gol.

Hasil ini membuat peringkat kedua tim di daftar klasemen sementara grup 2 tidak berubah, dan tetap selisih hanya satu poin.

Persiba di peringkat 8 dengan 15 poin, dan Persiku satu strip di atasnya dengan 16 poin.

Update Klasemen Grup 2 Championship 2026:

Berikut hasil laga grup 2 Championship 2025/26 di pekan ke-19: