Update Klasemen Championship: Peringkat Persiba Balikpapan Usai Imbang Kontra Persiku
kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Laga pekan ke-19 atau pertandingan perdana putaran ketiga Championship 2025/26 untuk grup 2 atau zona timur sudah tuntas.
Duel Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus yang digelar di Stadion Batakan pada Minggu (15/2) malam menjadi laga penutup di grup 2.
Laga Beruang Madu menjamu Macan Muria berakhir imbang tanpa gol.
Hasil ini membuat peringkat kedua tim di daftar klasemen sementara grup 2 tidak berubah, dan tetap selisih hanya satu poin.
Persiba di peringkat 8 dengan 15 poin, dan Persiku satu strip di atasnya dengan 16 poin.
Update Klasemen Grup 2 Championship 2026:
Berikut hasil laga grup 2 Championship 2025/26 di pekan ke-19:
Berikut update peringkat Persiba Balikpapan di klasemen grup 2 Championship, dan jadwal laga berikutnya
