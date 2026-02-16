Persipura Jayapura Vs Barito Putera Cetak Rekor Penonton Liga 2 Musim Ini

kaltim.jpnn.com, JAYAPURA - Laga Persipura Jayapura Vs Barito Putera pada laga perdana putaran ketiga Championship 2025/26 di Stadion Lukas Enembe, Minggu (16/2), mencetak rekor.

Itulah laga dengan jumlah penonton terbanyak memadati tribune, yakni sebanyak 20.270 orang.

Jumlah tersebut paling banyak di musim ini, setidaknya hingga pekan ke-19 atau putaran ketiga Championship 2025/26.

Angka tersebut memecahkan rekor sebelumnya, yakni saat Persipura Jayapura menjamu PSS Sleman di stadion yang sama pada Sabtu (26/1).

"Hari ini rekor penonton terbanyak Liga 2 Championship musim 2025-2026 tercipta lagi dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung yang mendukung Persipura," kata Manajer Persipura Jayapura Owen Rahadian, dikutip Senin (16/2).

Menurut Owen, kehadiran pendukung di stadion secara langsung menunjukkan kecintaan dan fanatisme masyarakat Papua terhadap tim Persipura Jayapura.

"Dengan kehadiran pendukung di lapangan sangat membantu terhadap permainan Persipura," ujarnya.

Dalam laga menjamu Barito Putera, tim berjuluk Mutiara Hitam ini berhasil menang dengan skor telak 4-1.