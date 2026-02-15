Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus di Batakan Berakhir 0-0, Cek Klasemen Terbaru!

JPNN.com

Minggu, 15 Februari 2026 – 22:17 WIB
Suasana pertandingan Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus di Stadion Batakan, Minggu (15/2). Laga berakhir dengan skor 0-0. Foto: persibabpp

kaltim.jpnn.com,  BALIKPAPAN - Persiba Balikpapan mengawali putaran ketiga Championship 2025/26 dengan hasil yang tidak sesuai harapan.

Beruang Madu harus puas berbagi poin dengan Persiku Kudus setelah bermain imbang tanpa gol alias 0-0 di Stadion Batakan, Minggu (15/2) malam.

Hasil ini membuat peringkat kedua tim di papan klasemen tidak berubah.

Persiba tetap di peringkat ke-8 dengan 15 poin.

Demikian pula dengan Persiku tetap satu strip di atas Persiba dengan selisih hanya satu poin.

Di pertandingan grup 2 atau zona timur lainnya, Kendal Tornado membantai Persipal Palu dengan skor telak 4-0.

Muhamad Ragil mencetak brace, dan dua gol lainnya disumbang oleh Patrick Cruz dan Arif Satyayudha.

Hasil ini membuat Persipal terbenam didasar klasemen dengan tanpa kemenangan dari seluruh laga yang dilakoni di kompetisi ini. (mar1/jpnn)

