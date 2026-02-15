JPNN.com

Minggu, 15 Februari 2026 – 20:02 WIB
Link Live Streaming Persiba Vs Persiku, 45 Menit Pertama Diwarnai 2 Gol Penalti - JPNN.com Kaltim
Duel Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus yang tengah berlangsung di Stadion Batakan malam ini, Minggu (15/2). Foto: persibabpp

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Babak pertama dalam duel Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus di Stadion Batakan malam ini baru saja berakhir.

Hasil sementara laga kedua tim masih seri dengan skor 1-1.

Dua gol penalti mewarnai 45 menit pertama.

Gol penalti Takumu Nishihara di menit 10 membawa Persiba Balikpapan unggul lebih dahulu.

Namun, keunggulan Beruang Madu tidak bertahan setelah giliran Persiku Kudus memperoleh hadiah penalti.

Neville Tengeg berhasil menunaikan tugasnya.

Angka papan skor berubah menjadi 1-1.

Sejumlah peluang terjadi di menit berikutnya.

2 gol penalti mewarnai jalannya duel Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus di 45 menit pertama
