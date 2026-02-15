PSIS Semarang Vs Persela Lamongan Berakhir Imbang, Cek Klasemen Sekarang!

kaltim.jpnn.com, SEMARANG - Laga PSIS Semarang Vs Persela Lamongan dalam laga perdana putaran ketiga Championship 2025/26 berakhir imbang.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Minggu (15/2) sore tersebut diwarnai drama kartu merah untuk tim tamu dan pembatalan gol tuan rumah berdasarkan hasil peninjaian video assistant referee (VAR).

Persela Lamongan berhasil unggul sejak pertandingan baru berjalan 15 menit berkat gol Hambali Tholib.

Namun, keunggulan itu harus dibayar mahal lantaran tak berselang lama skuad berjuluk Joko Tingkir harus bermain dengan 10 pemain.

Ini setelah pemain Persela Titan Agung mendapat kartu merah akibat pelanggaran keras yang dilakukannya.

Skor 0-1 untuk keunggulan Persela berlanjut hingga babak kedua.

PSIS Semarang hampir saja kekalahan yang memalukan di depan pendukungnya.

Rafael Rodrigues yang dimainkan pelatih Andri Ramawi Putra menyelamatkan Laskar Mahesa Jenar.