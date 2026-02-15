Bantai Barito Putera 4-1, Persipura Jayapura Kudeta PSS Sleman dari Puncak Klasemen

kaltim.jpnn.com, JAYAPURA - Persipura Jayapura membantai Barito Putera dengan skor 4-1 dalam laga perdana putaran ketiga Championship 2025/26.

Pertandingan kedua tim papan atas di Grup 2 atau Zona Timur itu berlangsung di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Minggu (15/2).

Hasil ini membawa skuad Mutiara Hitam mengkudeta PSS Sleman dari puncak klasemen dengan hanya selisih poin.

Sementara itu, Barito Putera masih tertahan di peringkat 3 dengan 37 poin.

Ada tiga laga Grup 2 atau Zona Timur yang digelar pada hari ini.

Selain Persipura Vs Barito Putera yang baru saja berakhir, juga sedang berlangsung duel PSIS Semarang Vs Persela Lamongan di Stadion Jatidiri.

Laga berikutnya adalah Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus yang akan digelar di Stadion Batakan malam ini.

Duel tim peringkat 8 versus peringkat 7 itu akan dimulai pukul 19.00 WIB atau 20.00 waktu Balikpapan. (mar1/jpnn)