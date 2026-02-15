Live Streaming Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus, Macan Muria Incar Poin di Batakan

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persiku Kudus berambisi meraih poin saat melawan Persiba Balikpapan di Stadion Batakan malam ini, Minggu (15/2), kick off pukul 20.00 WITA.

Duel Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus akan siarkan secara langsung oleh SinPo.tv dan bisa juga disaksikan melalui live streaming Vidio melalui lini berikut ini https://www.vidio.com/live/19542-pegadaian-championship-2025-26?schedule_id=4895861.

Kekalahan di kandang sendiri dengan skor 1-2 saat menjamu Persipura Jayapura di Stadion Wergu Wegan pada 30 Januari lalu menjadi pelajaran berharga bagi skuad Macan Muria untuk kembali bangkit.

Pelatih Persiku Kudus Bambang Pujo Sumantri mengaku timnya siap menghadapi putaran ketiga Championship 2025/26 dengan laga perdana bermain di kandang Beruang Madu.

Dia mengungkapkan telah mempersiapkan timnya secara fisik, taktik dan mental dengan memanfaatkan jeda waktu 10 hari setelah duel Persiku Kudus Vs Persipura Jayapura.

"Insyaallah anak-anak Persiku sudah siap secara taktik maupun secara fisik, dan juga secara mental. Bismillahirahmanirrahim, ya semoga kami bisa meraih poin," ujar pelatih berlisensi resmi PSSI/AFC itu.

Persiku saat ini berada di peringkat 7 klasemen sementara Grup 2 atau Zona Timur Championship 2025/26 dengan 15 poin.

Hanya selisih satu poin dari Persiba Balikpapan yang sekarang berada di peringkat ke-8.