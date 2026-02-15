Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus Malam Ini, Beruang Madu Percaya Diri

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Duel Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus dalam laga perdana putaran ketiga Championship 2025/26 akan tersaji di Stadion Batakan malam ini, Minggu (15/2), kick off pukul 20.00 WITA.

Pertandingan antara tim peringkat ke-8 dan peringkat ke-7 dengan selisih satu poin diprediksi akan berlangsung sengit.

Skuad Beruang Madu tampaknya percaya diri bisa memenangkan pertandingan melawan Persiku Kudus.

Pelatih Persiba Balikpapan Leonard Tupamahu mengungkapkan telah memanfaatkan jeda waktu dua minggu untuk membenahi skuad asuhannya.

"Kami bersyukur pada dua minggu ini sudah mempersiapkan tim dengan sangat baik dari semua segi, fisik, taktik, teknik maupun mental," kata Leonard dalam Pre-Match Press Conference: Persiba Balikpapan vs Persiku Kudus dikutip Minggu (15/2).

Eks bek Persija Jakarta itu juga mengaku bersyukur semua pemain bisa mengikuti instruksi dengan sangat baik selama mengikuti latihan.

"Saya juga yakin dan percaya pemain mampu menampilkan yang terbaik untuk dapat meraih hasil yang maksimal," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, gelandang Persiba Dwi Geno Nofiansyah menambahkan dia bersama rekan-rekannya akan berusaha tampil maksimal saat menjamu Persiku Kudus demi mengamankan tiga poin di kandang.