Penilaian Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes Soal Debut Mohammad Anez

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA -

Tujuh pemain yang direkrut Borneo FC untuk putaran kedua Super League 2025/26 sudah memainkan debutnya.

Bahkan dua di antaranya, yakni Kaio Nunes dan Koldo Obieta sudah membuat gol saat keduanya mencetak gol kemenangan atas PSIM Yogjakarta di pekan ke-19 yang berlangsung di Stadion Segiri, Minggu (1/2) lalu.

Mohammad Anez yang menjadi rekrutan terakhir di jendela transfer paruh musim juga sudah melakoni laga pertamanya saat Pesut Etam bertandang ke markas Bhayangkara FC, Sabtu (7/2) lalu.

Masuk di menit 87 menggantikan Kaio Nunes, gelandang berpaspor Suriah itu mampu menarik perhatian fan Borneo FC.

Meski bermain dengan durasi singkat, Anez tampil cukup menjanjikan di laga tersebut.

Pergerakannya dan daya juang yang ditunjukkan pemain tersebut mampu mencuri perhatian.

Kualitas pemain dengan 36 caps untuk timnas Suriah itu juga sebelumnya sudah diakui pelatih Fabio Lefundes.

Sejak hari pertama menjalani latihan bersama Pesut Etam pada Selasa (3/2) lalu, dia langsung masuk radar pelatih Brasil tersebut.

Lefundes menyebut Anez sebagai pemain dengan kualitas mumpuni.