Jadwal Laga Perdana Putaran Ketiga Championship: Segera Miliki Tiket Persiba Vs Persiku

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Laga perdana putaran ketiga Championship 2025/26 akan dimulai hari ini, Sabtu (14/2).

Putaran terakhir ini menjadi fase krusial yang akan jadi penentu masa depan para kontestan di kompetisi kasta kedua sepak bola di Indonesia.

Dilansir dari Ileague, Sabtu (14/2), tiga laga akan membuka putaran ketiga atau pekan ke-19 karena digelar dalam waktu bersamaan, yakni mulai pukul 15.30 WIB.

Ada pemuncak klasemen sementara Grup 1 atau Zona Barat, Garudayaksa FC yang akan menjamu tim posisi ke-9, Persekat Tegal di Stadion Pakansari, Bogor.

Ini merupakan laga debut Erwan Hendarwanto sebagai pelatih anyar Garudayaksa FC.

Berikut tim peringkat ke-2 Grup 1, Adhyaksa FC Banten yang akan menjamu Persikad Depok di Banten International Stadium, Serang.

Dengan hanya selisih poin yang tipis dari Garudayaksa FC, Adhyaksa FC tentu ingin terus menjaga peluang menyodok ke puncak klasemen.

Di Grup 2 atau Grup Timur, ada PSS Sleman yang menjamu Deltras FC di Stadion Maguwoharjo.