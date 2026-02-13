Pantang Remehkan Persipal si Juru Kunci, Pemain Kendal Tornado FC Diminta Waspadai Ini

kaltim.jpnn.com, SOLO - Kendal Tornado FC akan menjamu Persipal FC di Stadion Sriwedari Solo pada Minggu (15/2) malam dalam laga perdana putaran ketiga Championship 2025/26.

Meski Persipal FC adalah juru kunci klasemen di Grup 2 atau Zona Timur, Kendal Tornado FC tak mau menganggap remeh lawannya tersebut.

Pelatih Kendal Tornado Stefan Keeltjes mengingatkan pemainnya mewaspadai semangat tamunya untuk bangkit demi terhindari dari degradasi.

“Persipal FC dengan komposisi baru punya potensi untuk bangkit. Jadi harapannya anak-anak tidak meremehkan kondisi lawan,” kata Stefan Keeltjes dilansir dari Ileague, Jumat (13/2).

Pelatih asal Surabaya itu mengaku evaluasi menyeluruh telah dilakukan terhadap skuad asuhannya.

Dia meyakini Kendal Tornado FC dengan persiapan matang dan kewaspadaan maksimal saat menjamu Persipal.

"Secara taktik mereka pasti sudah mempelajari kita. Mereka punya motivasi lebih dan kami juga mempelajari kondisi terbaru mereka," ujar Stefan.

Selain menjamu Persipal, Kendal Tornado FC punya empat laga kandang lainnya, salah satunya duel kontra Persiba Balikpapan.