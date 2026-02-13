Jelang Persiba Vs Persiku Kudus, Pasukan Macan Muria Sudah Tiba di Balikpapan

kaltim.jpnn.com, BALIKPAPAN - Persiku Kudus siap mengawali putaran ketiga Championshiop 2025/26 dengan bertandang ke markas Persiba Balikpapan.

Duel Persiba Balikpapan Vs Persiku Kudus di Stadion Batakan akan digelar pada Minggu (15/2), kick off pukul 20.00 WITA atau 19.00 WIB.

Terkait pertandingan tersebut, pasukan Macan Muria telah tiba di Balikpapan pada hari ini, Jumat (13/2).

Kabar kedatangan tim besutan pelatih Bambang Pujo Sumantri itu disampaikan melalui akun resmi Persiku Kudus di Instagram.

"Tiba di Balikpapan," tulis akun @persiku_kudus.

Duel kedua tim yang hanya selisih satu poin itu diprediksi akan berlangsung sengit karena sama-sama ingin menjauh dari zona play off degradasi.

Persiba yang mendapat jatah empat laga kandang di putaran ketiga tidak akan melewatkan kesempatan mengamankan tiga poin saat menjamu Persiku Kudus.

Duel ini sekaligus menjadi kesempatan bagi skuad Beruang Madu membalas kekalahan yang mereka alami dengan skor 1-2 saat bertandang ke markas Persiku Kudus di Stadion Wergu Wetan, Minggu (18/1/2026). (mar1/jpnn)