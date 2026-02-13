JPNN.com

Borneo FC Vs Persib Bandung Diundur Bulan Depan, 2 Laga Dewa United Pindah Jadwal

Jumat, 13 Februari 2026 – 06:12 WIB
Borneo FC Vs Persib Bandung Diundur Bulan Depan, 2 Laga Dewa United Pindah Jadwal - JPNN.com Kaltim
Mariano Peralta (kiri) dan Kei Hirose saat mengikuti latihan meski duel Borneo FC Vs Persib Bandung yang semula dijadwalkan digelar di Stadion Segiri pada Senin (16/2) ditunda bulan depan. Foto: borneofc.id

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Super League 2025/26 memasuki pekan ke-21 pada hari ini, Jumat (13/2).

Duel yang mempertemukan dua tim papan atas klasemen, yakni Borneo FC Vs Persib Bandung yang semula akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Senin (16/2) pukul 19.00 WIB resmi ditunda.

Dalam keterangan resminya, penyelenggara Super League, yakni I.League merilis jadwal terbaru mengenai duel Borneo FC Vs Persib yang diundur bulan depan.

Duel yang mempertemukan Pesut Etam menghadapi Maung Bandung tersebut yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Maret mendatang.

Selain itu, terdapat dua pertandingan Dewa United yang dipindah jadwalnya lantaran berbenturan dengan laga AFC Challenge Cup 2026.

Sebelumnya, pertemuan antara Dewa United menghadapi Bhayangkara Presisi FC di Indomilk Arena, Tangerang yang dijadwalkan pada 2 Maret dipindah ke 1 Maret.

Lalu juga terdapat duel yang mempertemukan Dewa United menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno, yang sebelumnya dijadwalkan pada 8 Maret berpindah ke 15 Maret mendatang.

Perubahan jadwal ini menyusul keikutsertaan Persib Bandung yang masih bersaing di AFC Champions League Two 2026.

Duel Borneo FC Vs Persib Bandung yang semula dijadwalkan digelar di Stadion Segiri pada Senin (16/2) resmi diundur bulan depan
