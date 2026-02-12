JPNN.com

JPNN.com Kaltim Olahraga Jadwal Pekan ke-21 Super League, Duel Borneo FC Vs Persib Bandung Diundur Bulan Depan

Jadwal Pekan ke-21 Super League, Duel Borneo FC Vs Persib Bandung Diundur Bulan Depan

Kamis, 12 Februari 2026 – 19:17 WIB
Jadwal Pekan ke-21 Super League, Duel Borneo FC Vs Persib Bandung Diundur Bulan Depan - JPNN.com Kaltim
Pemain Borneo FC Habibi Jusuf kembali berlatih. Foto: borneofc.id

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Super League 2025/26 akan memasuki pekan ke-21 mulai Jumat (13/2) besok.

Semula, duel Borneo FC kontra pemuncak klasemen Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda pada Senin (16/2).

Namun, informasi yang resmi disampaikan manajemen Pesut Etam, duel Borneo FC Vs Persib Bandung berubah ke tanggal 15 Maret 2026.

Baca Juga:

"Sampai jumpa bulan depan Wal, MANYALA!!," tulis pengumuman resmi Borneo FC, Kamis (12/2).

Namun, laga pekan ke-21 lainnya tidak mengalami perubahan.

Persija Jakarta akan bertandang ke markas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (15/2) pukul 19.00 WIB.

Baca Juga:

Macan Kemayoran yang baru saja menelan kekalahan dari Arema FC mencoba untuk memanfaatkan pertandingan ini sebagai momentum untuk kembali ke tren positif.

Meski demikian, Bali United juga mencoba untuk memutus rentetan hasil negatif setelah dalam tiga pertandingan terakhir tidak mengunci kemenangan.

Duel Borneo FC kontra pemuncak klasemen Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda yang semulai dijadwalkan pada Senin (16/2) diundur
Facebook JPNN.com Kaltim Twitter JPNN.com Kaltim Pinterest JPNN.com Kaltim Linkedin JPNN.com Kaltim Flipboard JPNN.com Kaltim Line JPNN.com Kaltim JPNN.com Kaltim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News

TAGS   Borneo FC Borneo FC vs Persib Bandung Persib Bandung Persib Super League Stadion Segiri Pesut Etam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU