Jadwal Pekan ke-21 Super League, Duel Borneo FC Vs Persib Bandung Diundur Bulan Depan

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Super League 2025/26 akan memasuki pekan ke-21 mulai Jumat (13/2) besok.

Semula, duel Borneo FC kontra pemuncak klasemen Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda pada Senin (16/2).

Namun, informasi yang resmi disampaikan manajemen Pesut Etam, duel Borneo FC Vs Persib Bandung berubah ke tanggal 15 Maret 2026.

"Sampai jumpa bulan depan Wal, MANYALA!!," tulis pengumuman resmi Borneo FC, Kamis (12/2).

Namun, laga pekan ke-21 lainnya tidak mengalami perubahan.

Persija Jakarta akan bertandang ke markas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (15/2) pukul 19.00 WIB.

Macan Kemayoran yang baru saja menelan kekalahan dari Arema FC mencoba untuk memanfaatkan pertandingan ini sebagai momentum untuk kembali ke tren positif.

Meski demikian, Bali United juga mencoba untuk memutus rentetan hasil negatif setelah dalam tiga pertandingan terakhir tidak mengunci kemenangan.