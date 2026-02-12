Dewa United Pindahkan Lokasi Laga Saat Menjamu Borneo FC, Ini Alasannya

JPNN.com

Kamis, 12 Februari 2026 – 11:51 WIB
Para pemain Dewa United saat mengikuti latihan. Foto: IG dewaunitedfc

kaltim.jpnn.com, TANGERANG - Dewa United harus memindahkan lokasi pertandingan saat melakoni dua laga kandang dalam lanjutan kompetisi Super League 2025/26.

Salah satunya saat menjamu Borneo FC pada 22 Februari mendatang.

Presiden klub Ardian Satya Negara mengungkapkan alasan Dewa United memindahkan lokasi dua laga kandang selama Ramadan dari Stadion Banten International Stadium, Serang, ke Stadion Indomilk Arena di Tangerang.

"Demi persiapan maksimal menatap Asia, dua laga kandang Banten Warriors selama Ramadan akan digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang," ungkap Ardian dilansir Ileague, Kamis (12/2).

Skuad berjuluk Banten Warriors itu dihadapkan jadwal yang cukup padat pada Februari hingga Maret mendatang.

Satu di antara periode tersibuk Dewa United terjadi pada 22 Februari hingga 12 Maret mendatang.

Selama kurang dari tiga pekan itu, Dewa United akan bermain enam kali, dua di antaranya adalah pertandingan perempat final AFC Challenge League kontra Manila Digger.

Leg pertama pertandingan melawan Manila Digger digelar pada 5 Maret, sedangkan pertemuan kedua berlangsung 12 Maret.

